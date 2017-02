Nagold Chorgesang gegen kulturelle Armut

Tolle Konzerte blieben in guter Erinnerung

Mit Bildern untermalte er das Erlebnis "50 Jahre Singen". Jubiläumsfeste wurden in der ganzen Zeit keine ausgelassen, es wurde immer mit anderen Gastchören aus der Region und teils auch mit Festumzügen im Ort groß gefeiert.

Tolle Konzerte blieben in guter Erinnerung, wie das Operettenkonzert mit Auszügen aus "Die Csardasfürstin" und "Der Zigeunerbaron", in Kooperation mit dem Chor aus Effringen unter der Leitung von Annette und Antonius Dewes. Auch "Musik ist Trumpf", eine Schlagerparade unter der Leitung von Matthias Wurster und die Musicals vom Kinderchor mit Anke Krumrey zählen zu den Höhepunkten in der Vereinshistorie.

An Chorreisen nach Ungarn oder Berlin erinnern sich die Sänger mit Freude. Singen hat seit den 1960er Jahren bis zum heutigen Tag nichts an Attraktivität eingebüßt, so Klaus Fischer, der hofft, dass auch in Zukunft neue und junge Sänger zum Chorsingen finden.

Geehrt wurden mit Überreichung einer Urkunde und Geschenken sowie Rosen für die Damen folgende Mitglieder: Lore Renz, Irma Betsch, Gerlinde Stopper, Else und Bernhard Bez, Werner Schmid, die alle noch aktiv Mitsingen. Darüber hinaus für 50 Jahre Mitgliedschaft als förderndes Mitglied Hilde Müller, Waltraud Rexer, Heiderose Röhm, Wilhelm Betsch, Erich Martini, Werner Erbele, Gerhard Rexer, Albert Strienz, Heinz Rutz und Rolf Stikel. Ebenfalls geehrt wurde Anita Weitbrecht (40 Jahre Aktiv) und Helmut Betsch (20 Jahre Aktiv).