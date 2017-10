Nagold Benefizkonzert im Jubiläumsjahr

Es ist der Vereinsführung gelungen, zu diesem besonderen Anlass ein außergewöhnliches Konzert zu organisieren. Der Reservistenmusikzug 28 aus Ulm hat sich bereit erklärt, ein Benefizkonzert zu Gunsten der vielfältigen Jugendarbeit des Musikvereins zu geben. Die Bundeswehrkapelle setzt sich aus ehemaligen Wehrdienstleistenden und Zeitsoldaten zusammen. Unter der Leitung von Hauptfeldwebel Robert Roth hat sich die Kapelle der konzertanten Blasmusik sowie traditioneller Militärmusik verschrieben.

Das Konzert findet am Samstag, 4. November, statt. Saalöffnung wird um 18 Uhr sein, Konzertbeginn um 20 Uhr.

Der Erwerb von Vorverkaufskarten zum Preis von sieben Euro ist bei der Metzgerei Gänßle und Bäckerei Broß in Oberschwandorf sowie bei der Volksbank in Haiterbach und allen aktiven Musikern möglich. Karten an der Abendkasse sind für neun Euro erhältlich.