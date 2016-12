Nagold Auf Männersuche im Internet

Dort lauert sie frisch gebackenen Witwern auf, sehr zum Leidwesen ihres Sohnes Peter und ihrer Schwiegertochter Inge (Marion Schönian). Um die Mutter zu bremsen, hoffen Inge und Peter auf den Nachbarn Kasimir Schmitt (Ralph Rück). Leider stimmt da die Chemie anfangs noch nicht, weil er sie vor allem mit seinem Hobby nervt.

Der junge Enkel Mario (Marc Rück) nimmt sich seiner Oma an und bringt ihr bei, wie man im Internet nach Männern sucht. Die Zuneigung seiner Sandkastenfreundin Lisa (Dessica Glaser) registriert er dabei jedoch nicht.

Das Chatten im Internet bringt die Witwe nun so richtig in Schwung. Als sich die Verabredungen der auf neuen Wegen wandelnden Witwe häufen, eskaliert die Situation. Die Suche nach einer Bleibe für die Mutter im betreuten Wohnen durch Peter und Inge bringen das Fass zum Überlaufen – und bevor es am Ende doch noch ein Happy End gibt, geht es auf der Bühne ziemlich turbulent zu.

Im Anschluss an die 40. Aufführung der "Knöpflesbühne" gab es eine reich bestückte Tombola zu Gunsten der Fußballjugend des SV Pfrondorf/Mindersbach.