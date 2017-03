Nagold Auch die Stadt würde profitieren

Rad fahren werde auch wieder moderner, sind sich die Antragssteller einig. "Viele Leute gehen inzwischen beispielsweise damit einkaufen", erzählt Ebinger. Nach dem neuesten Fahrradmonitor aus dem Jahr 2015 sei es auch ein Anliegen der Radfahrer, sichere und erlebnisreiche Wege sowie gut ausgestattete Fahrradabstellanlagen zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Verbindung von Süden in die Innenstadt hat höchste Priorität

Nach über einem Jahr Arbeit konnte der Antrag mit möglichen Radwegeanbindungen eingereicht werden. Er bein­haltet verschiedene Maßnahmen, die nach der Notwendigkeit priorisiert wurden.

Die höchste Priorität hat nach dem Antrag die Verbindung von Süden in die Innenstadt. Dabei geht es vor allem um die Verbindung zwischen dem einstigen Messegelände und dem Radweg im Riedbrunnnen. Die Verlängerung dieses Radweges könnte nach Meinung der Fraktionen über das ehemalige Schuonareal und das Stikel-Areal geführt werden. "Hier sehen wir dringenden Bedarf und Verbesserungsmöglichkeiten", meint Gorenflo. Die Iselshauser Straße sei sehr eng, dort Rad zu fahren sei teilweise sehr gefährlich.

Ein weiterer Punkt des Antrags mit Priorität 1 ist an der bahn-Haltestelle Stadtmitte. Dort, so der Vorschlag, müsste der Bordstein abgesenkt werden und Tempo 20 auf der Herrenberger Straße eingeführt werden. Neben diesen und weiteren Vorschlägen zur Verbesserung der Radwege beschäftigt sich der Antrag der Grünen und der SPD auch mit Fahrradständern und der richtigen Beschilderung. "Die Radfahrer müssen ihre Fahrräder natürlich auch problemlos in der Innenstadt abstellen können", erklärt Loyal. Diese Ständer könnten beispielsweise beim Rathaus und am Busbahnhof verwirklicht werden. "Und sie möchten schnell vorankommen, deswegen ist außerdem eine klare, lückenlose und gut sichtbare Beschilderung wichtig."

"Unser Antrag ist lediglich ein Konzept", sagt Gorenflo. "Es sind verschiedene Maßnahmen, die nicht alle zeitgleich umgesetzt werden müssen." Darunter fänden sich auch kleine Veränderungen, die nicht schwer umzusetzen seien, aber große Verbesserungen bedeuten. "Es bleibt abzuwarten, wie sich die einzelnen Gremien entscheiden."