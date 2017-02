Nagold Auch bei Jüngeren will man Interesse wecken

Unermüdliche Helfer bei den Eisenbahnern

Mit Blick auf das diesjährige Jahresprogramm verwies Bruckner darauf, dass das Schwerpunktthema "500 Jahre Reformation" mit der Schwierigkeit behaftet sei, aus einem breitgefächerten Angebot von Information und Literatur auswählen zu müssen. Näheres zum bereits veröffentlichten Jahresprogramm ist auch im Internet-Auftritt des Vereins unter www.geschichtsverein-nagold.de zu finden.

An Stelle des erkrankten Schatzmeisters Reinhold Schanz trug in dessen Auftrag Eckhart Kern den Rechenschaftsbericht über die Kassenführung des vergangenen Jahres vor. Die korrekte Haushaltsführung wurde von den Rechnungsprüfern Jürgen Rabben und Alfred Wiedmaier bestätigt. "Wir sind auf seine Kenntnisse und Umsichtigkeit dringend angewiesen", würdigte Judith Bruckner Schanz‘ Leistung in dieser zentralen Aufgabe für den Verein.

Kulturamtsleiterin Dorothee Must nahm die Entlastung der Vorstandsschaft vor und dankte dem Verein namens der Stadt für die wertvollen Beiträge des Vereins für Ergründung und Dokumentation der Stadtgeschichte.