Nagold Arbeitsagentur zeichnet Rolf Benz aus

"Eine Auszeichnung für Betriebe, die sich in besonderem Maße für die Ausbildung von Jugendlichen engagieren." Diese Beschreibung des Ausbildungszertifikats der Agentur für Arbeit klingt zunächst einmal wenig außergewöhnlich.

Und doch hält man sich bei der Agentur in Nagold mit der Vergabe dieser Auszeichnung eher zurück. "Das passiert bei uns nicht inflationär", erklärt Martina Lehmann, Chefin der Agentur für Arbeit Nagold-Pforzheim. "Das passiert vielleicht ein- oder zweimal im Jahr."

In diesem Jahr hat sich die Agentur das renommierte Möbelunternehmen Rolf Benz in Nagold für die Auszeichnung herausgesucht. Und das offenbar aus vollster Überzeugung. Denn bei der Begründung der Auszeichnung im Showroom des Unternehmens in Nagold gerät die Agentur-Chefin richtig ins Schwärmen. Die Ausbildung bei Rolf Benz zeichne sich einfach durch hohe fachliche Qualität aus – und durch eine so gut wie nicht vorhandene Abbrecherquote, lobt Lehmann. Zudem sei das Unternehmen ein verlässlicher Partner der Agentur – nicht nur auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt sondern auch als Partner bei der Top Job-Messe. Und es finde auch in Sachen Ausbildung immer wieder kreative Lösungen und schaue als Ausbilder auch mal über Zeugnisnoten hinweg.