Nagold An Zukunftsthemen mangelt es nicht

Nagold. In einer Hinsicht stößt Nagold an seine Grenzen, das machte Nagolds Oberbürgermeister Jürgen Großmann im Rahmen seiner Rede beim Neujahrsempfang deutlich. Bei den Sporthallen fehlt es schlicht an Kapazitäten. Und das ist nicht nur ein Problem für die Schulen, sondern auch für die Nagolder Vereine. Selbst auf die Halle auf dem Eisberg könne man nicht verzichten, so der OB. Deshalb hat man sich bei der Stadt dazu entschlossen, sich mit dem Bau einer neuen Halle zu beschäftigen. Als Areal hat man dafür ein Gebiet an der Wilhelmstraße in der Nähe des Aufbaugymnasiums im Blick. Das betreffende Grundstück habe die Stadt bereits erworben, verriet der Rathauschef in der gut besuchten Stadthalle.

"In dieser Sache werden wir nicht locker lassen"

Investieren wird die Stadt auch in die Lembergschule. Bis zu sieben Millionen Euro Kosten kommen da auf die Stadt zu – und zwar nur auf die Stadt. Denn auf Zuschüsse etwa des Landes muss man verzichten, wie Großmann kritisch in Richtung Stuttgart anmerkte. Auch bei einem anderen Bildungsthema rechnet er mit weiteren nötigen Investitionen. Denn sollte die Zellerschule tatsächlich zur Gemeinschaftsschule werden, dann werde das bauliche Veränderungen an der Schule nach sich ziehen, so der OB.