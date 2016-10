Nagold An Halloween wird es im Jugendhaus düster

Musiker aus der Umgebung

Wie in den vergangenen Jahren darf auch dieses Jahr wieder mit schauriger Dekoration und kostümierten Bands im Jugendhaus gerechnet werden: Etwa 15 Musiker aus Nagold und der Umgebung – unter anderem von Dayrot, Right Before Summer, Perfect Engine, Between Hairy Bellys und Doom Division – haben sich zusammengetan, um als die "Nagold Metal Allstars Band" eine krachende Show auf die Bühne zu bringen.

"Für die meisten von uns ist es das persönliche Highlight des Jahres, mit den Nagoldern wieder ordentlich die Bude zu rocken", sind sich die Musiker der Allstars-Band einig, wenn sie ihr zehntes Jubiläum feiern.