Nagold Alte Post wieder mit Michelin-Stern

Die "Alte Post" in Nagold (Kreis Calw) hat nach einem Jahr Pause wieder einen Michelin-Stern. Mit Stefan Beiter, der seit April dieses Jahres das Traditionshaus am Nagolder Vorstadtplatz führt, gelang die erhoffte Rückkehr in den Gourmet-Olymp auf Anhieb.

Beiter tritt damit in die Fußstapfen seines Vorgängers Martin Göschel, der in 2014 die "Alte Post" zwar nur insgesamt ein halbes Jahr lang führte, aber ebenfalls in dieser kurzen Zeit für seine Küche mit einem Stern geadelt wurde. Nach dem Weggang Göschels, der heute das Gipfelrestaurant am Piz Buin in der Schweiz führt, wurde das vergangene Jahr zu einem Jahr "ohne Stern" in Nagold. Bis es der Eigentümergemeinschaft der "Alten Post" - die aus insgesamt 50 Gesellschaftern besteht, unter ihnen die Stadt Nogold, aber auch Privatleute und Firmen – gelang, Anfang dieses Jahres Stefan Beiter für den herausfordernden Job nach Nagold zu holen. Beiter führte bis dahin in Coburg das Restaurant "Esszimmer" im Hotel "Goldene Traube", wo ihm ab 2009 ununterbrochen ein Michelin-Stern verliehen wurde.

Auch wenn Stefan Beiter selbst es nicht gerne hört, wird er in Gourmet-Kreisen gerne "als deutscher Bocuse" bezeichnet: Beiter kocht "kräftig und mit viel Dampf" in den Aromen, kombiniert lustvoll zum Beispiel Fisch und Fleisch auf einen Teller, und setzt ganz auf "Butter und Knoblauch" als ultimative Geschmacksverstärker. "Wir sind hier total happy, können es kaum fassen", hieß es gestern Abend noch aus der "Alten Post". Dann musste der frisch gebackene Sternekoch Stefan Beiter auch schon wieder reichlich Hände von Gratulanten schütteln und Glückwünsche aus aller Welt am Telefon entgegennehmen.