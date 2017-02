Nagold Alpenverein stellt seine Sommertouren vor

Erster Vorsitzender Stefan Katz wird ein vielseitiges Programm mit Bergsportangeboten in allen Disziplinen präsentieren. In diesem Jahr locken Hochtouren auf die höchsten Gipfel Österreichs, Kletterausfahrten an den Salbitschijen und ins Frankenjura, genüssliche Wanderungen in der Region und in den Alpen sowie Mountainbikeausfahrten, Klettersteige und vieles mehr.

Besonderes Highlight ist die große Vereinsausfahrt, die im September erneut nach Tremosine am Gardasee führt. Bei der passenden Gelegenheit findet auch die Vorbesprechung für das große Winterwochenende der Sektion vom 17. bis 19. Februar im Allgäu statt.

Alle interessierten Gäste, Sektionsmitglieder und insbesondere Teilnehmer des Winterwochenendes sind eingeladen.