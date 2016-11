Nagold Aleviten feiern Zehnjähriges in Stadthalle

Tekin Turan, Vorstand der Nagolder Glaubensgemeinschaft, hatte viele befreundete Aleviten eingeladen. Sie kamen teils von weit her angereist, um gemeinsam zu feiern. Die Stadthalle Nagold war mit etwa 500 Erwachsenen und Kindern gut gefüllt, als die beiden charmanten Moderatorinnen den Festabend zweisprachig eröffneten.

Im Gebet des Geistlichen, Ahmet Demir Dede wurden unter anderem Friede, Liebe und Freundschaft hervorgehoben, die für seine Glaubensgemeinschaft neben der Aufgeschlossenheit für das Neue und Moderne mehr als wichtig seien. Pfarrer Reinhard Hauber grüßte seitens der Evangelischen Kirche Nagold.

In der Ansprache von Tekin Turan, dem Vorstand der Nagolder Aleviten standen die vielen Aktivitäten des Vereins im Mittelpunkt. Religionsunterricht, Gitarrenkurse, Fußballturniere, Teilnahmen am Internationalen Fest und am Weihnachtsmarkt, stehen neben Demonstrationen gegen Ungerechtigkeit. Turan machte die Ziele der Aleviten deutlich, die weg und getrennt vom blutigen Islam, ihren Glauben frei und ohne Unterdrückung gemeinsam mit anderen Religionen leben wollen.