Nagold. Das Männerquintett "Varietas Canti" wurde im Jahr 2012 von fünf befreundeten Sängern gegründet und hat sich seitdem ein breit gefächertes Repertoire an Männerchorliteratur vom Mittelalter bis zur Gegenwart erarbeitet. Die Sänger kennen sich aus der gemeinsamen Zeit bei den "Stuttgarter Hymnus-Chorknaben" und haben dort schon früh eine umfangreiche Gesangsausbildung erfahren. Das Ensemble singt am Samstag, 30. September, um 20 Uhr in der Stadtkirche Nagold ein Konzert unter dem Titel "Jauchzet dem Herrn, alle Welt". Mendelssohns gleichnamige Psalmvertonung, in einem von Varietas Canti selbst geschriebenem Arrangement für Männerstimmen wird zu hören sein. Außerdem erklingen Motetten von Jacobus Handl, Knut Nystedt, Heinrich Schutz, Rudolf Mauersberger sowie Bachs berühmtes "Jesus bleibet meine Freude" mit Orgelbegleitung. Fiona Podolski und Paul Ehrmann haben im Juni mit Erfolg am 4. Württembergischen Orgelwettbewerbs teilgenommen. Sie spielen Orgelwerke von Buxtehude und Widor. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.