Mötzingen Sandra Raith ist neue Leiterin der Bücherei

Mötzingen. Über viele Jahre wurde die Gemeindebücherei ausschließlich von Ehrenamtlichen betrieben. Zuletzt leitete Gabriele Bönsch das Team von derzeit 14 Freiwilligen. Nun hat sie ihre Position an Sandra Raith abgegeben. Als 50-Prozent-Kraft hat die Ehningerin alle Leitungsaufgaben sowie diverse weitere Funktionen übernommen. "Eine meiner wichtigsten Aufgaben für die Bücherei ist der Bestandsaufbau, das heißt die Suche, Bestellung und Einarbeitung aller Medien für die Bücherei", erklärt Raith. Außerdem fallen in ihren Bereich die Etatplanung und -verwaltung, die Statistik, die Öffentlichkeitsarbeit und die Veranstaltungsplanung.

Des Weiteren kümmert sich die 35-Jährige um die Kooperation mit der Grundschule, zu der die Klassenführungen gehören. Sie betreut zusammen mit Ellen Stefanek die Vorlesestunde für die Erst- und Zweitklässler der örtlichen Grundschule, die im Winterhalbjahr einmal im Monat stattfindet. Zusammen mit Daniela Harter ist Sandra Raith für die Kindergarten-Ausleihe der Villa Sonnenschein verantwortlich. Jeden Mittwoch und regelmäßig an den Samstagen ist die neue Büchereileiterin in der Ausleihe anzutreffen.

Die studierte Diplom-Bibliothekarin machte 2006 ihren Abschluss an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Ihre erste Stelle hatte Raith in Biberach an der Riss, wo sie die Abteilungen EDV und Wissen in der Stadtbücherei leitete. Anschließend verschlug es sie für sechs Jahre in die Stadtbücherei von Ostfildern. Dort war die gebürtige Grafenauerin für die EDV, die Kinderbücherei und eine Zweigstelle verantwortlich. Nach zweijähriger Elternzeit kehrt die zweifache Mutter nun mit ihrer Stelle in Mötzingen ins Berufsleben zurück.