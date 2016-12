Mötzingen Musiker beweisen gutes Händchen

Am Ende muss Ralf Holzapfel dann doch mit den Tränen kämpfen. Denn dass sich Benjamin Gärtner, der zusammen mit Jamin Haarer als Moderator durch den Abend geführt hat, nach der Zugabe schnurstracks den Taktstock schnappt und die Musiker das Stück "Von Freund zu Freund" spielen lässt, macht den sonst so redseligen Dirigenten tatsächlich für einen Moment sprachlos. "Zehn Jahre Fleiß, zehn Jahre Ehrgeiz, der bis heute nicht nachgelassen hat", sagt Gärtner, während die Musiker eine von Holzapfels Lieblingspolkas spielen, "Du bist unser Dirigent, aber auch unser Freund." Holzapfel räumt ein: "Das war schon heftig, das hat mich berührt. Der Höhepunkt der letzten zehn Jahre."

Dem emotionalen Finale geht ein Weihnachtskonzert voraus, das nicht stärker die Handschrift Holzapfels hätte tragen können. Für den Auftakt sorgt die neu gegründete Jugendkapelle der Musikvereine aus Mötzingen und Öschelbronn unter der Leitung von Holzapfel und seiner Öschelbronner Dirigentenkollegin Birgit Wohlhüter.

Zu Beginn des Monats hatte sie ihre Feuertaufe in Gäufelden, nun folgt die Premiere in Mötzingen. "Eine Steigerung ist zu erkennen", meint Gerhard Weißenböck, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbandes Böblingen. Er war auch in Gäufelden dabei und findet nach den vier in Mötzingen gespielten Stücken: "Die jungen Leute sind auf dem richtigen Weg."