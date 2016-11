Mötzingen Entschädigung kommt allen zugute

Zu den Besonderheiten der Mötzinger Blauröcke gehört es, dass sie auf eine Entschädigung für Einsätze verzichten – der entsprechende Betrag fließt dafür in die Kameradschaftskasse und kommt so allen Feuerwehrangehörigen zugute. Doch auch bei den Entschädigungen beispielsweise für den Kommandanten oder Gerätewart bleibt man in der Gäugemeinde deutlich unter den Empfehlungen des Landesfeuerwehrverbandes. Statt der dort vorgeschlagenen 800 bis 1 200 Euro jährlicher Entschädigung für den Kommandanten hat man sich in Mötzingen für 600 Euro im Jahr entschieden.

Deshalb wollte CDU-Rat Rainer Stefanek wissen, warum man in Mötzingen deutlich unter den Empfehlungen bleibt. "Wenn es die schon gibt, sollte man das machen und mindestens an die unteren Sätze gehen", erklärte Rainer Stefanek.

"Wir legen auf die Höhe der Entschädigung keinen großen Wert"