Mötzingen Drei Millionen Euro im Tiefbau

In der Brühlwasserstraße wurde ein Teilstück der Wasserleitung Richtung Goethestraße in offener Bauweise saniert. Im Jahr 2016 hatte es einen Wasserrohrbruch in der Brühlwasserstraße gegeben. Im März 2017 wurden die Arbeiten in der Gemeinderatssitzung vergeben, es wurden dafür 45 000 Euro veranschlagt. Die Tiefbauarbeiten wurden zum Angebotspreis von 36 060 Euro vergeben. Im Vergleich zur Auftragssumme fällt die Abrechnungssumme geringer aus, weil einzelne Positionen aus dem Leistungsverzeichnis nicht oder in geringerem Umfang ausgeführt wurden. Im Rahmen der Ausführung wurde auf den Neubau eines Wasserschachts in der Goethestraße verzichtet und die Wasserleitung wurde nicht bis an den Schacht erneuert, sondern endet zirka zehn Meter vor dem Schacht.

Außerdem hat die Netze BW die Gasleitung in diesem Teilstück in der Brühlwasserstraße gemeinsam mit den Tiefbauarbeiten der Gemeinde verlängert. Dadurch sind bei der Abrechnung geringere Kosten angefallen, weil einzelne Positionen aus dem Leistungsverzeichnis anteilig von der Netze BW übernommen wurden.

Die Sanierung der Finkenstraße und die Erneuerung eines Teilstücks der Wasserleitung in der Pfaffenäckerstraße wurden im März 2015 an eine Baufirma vergeben.