Mönchweiler Wanderer krönen ihren König

Die großartigen Teilnehmerzahlen zeigten schon einmal – das Programm war so interessant, dass es einen regen Zuspruch gefunden hatte. Zwölf Wanderer haben sich für das deutsche Wanderabzeichen qualifiziert – sieben davon schon zum siebten Mal. Wandern, so Eberhard, entwickle sich immer mehr zum Volkssport Nummer eins – die Bewegung in freier Natur locke immer mehr Menschen an.

Ständig steigende Zahlen von Genießer-, Paradies-, Panorama- und sonstigen besonders dargestellte Wegen tragen der Entwicklung Rechnung. Doch nicht alle sind von dieser Ausuferung der Premiumwege begeistert. Die Vielzahl der unterschiedlichen oft fantasievollen Markierungen überlagern zwischenzeitlich die klare und übersichtliche Markierung der Wanderwege – so mancher Pfosten musste verlängert werden, um die Masse der Wegweiser aufzunehmen. Dabei, so Eberhard, sei weniger oft mehr.

Die Ortsgruppe Mönchweiler konnte auch in diesem Jahr wieder auf zahlreiche fleißige Wanderer setzen. Hans Grieshaber nahm an 30 der angebotenen Wanderungen teil und wurde am Samstag zum Wanderkönig gekrönt. Heinz Götz, Rosmarie Götz und Dietmar Eberhard folgen knapp dahinter mit 29 Wanderungen. Annerose Häsler, Sieglinde Kurz und Rita Laser waren 27 Mal dabei, Elke Bösinger 24 Mal und Friedel Kreilach 21 Mal. Für das kommende Jahr wird wieder ein abwechslungsreiches Programm aufgelegt.