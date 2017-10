Mönchweiler Ummenhofers erleben Temperaturbad

Mönchweiler. Verlassen hatten wir Klaus und Ute Ummenhofer im Sandsturm in der Taklamakan. Durch die Uigurenprovinz Xinjiang geht die Reise des Mönchweiler Paares weiter – immer in Erwartung einer Straßenkontrolle, die Zeiten sind unruhig in Xinjiang. Tankstellen sind wie Festungen gesichert, ohne Passkontrolle geht gar nichts. Nördlich der Taklamakan führt ihre Route nach Turpan im Tarimbecken – eine Senke, die bis zu 150 Metern unter dem Meeresspiegel liegt. Eine große Oase, die ihr Wasser über jahrhundertealte unterirdische Kanäle – Karez genannt – aus dem über 100 Kilometer entfernten Tien Shan Gebirge bezieht.

Turpan ist bekannt durch die Rosinenproduktion, unzählige Trocknungsspeicher säumen den Weg. Viele Erdölpumpen zeugen vom Energiehunger der großen Nation China. Die Temperaturen steigen wieder an – das Klima wird dank der geringen Höhenlage milder.

Auf dem Weg liegt in Dunhuang die höchste Sanddüne der Welt und die Mogaogrotten, die einen Ausflug wert sind. Immer der Seidenstraße folgend, geht es über Hami nach Jiavuguan, dem westlichen Ende der chinesischen Mauer – mit bis zu 30 000 Soldaten war das restaurierte Mauerfort hier einst besetzt. Einmal mehr beeindruckt die Mauer mit ihrer spektakulären Lage am Steilhang des Gebirgszuges.