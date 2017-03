Mönchweiler Sportliche und musische Disziplin

Am Montag, 6. März, beginnt – immer montags von 17 bis 18 Uhr – das Training einer SGW-Mannschaft für die Altersgruppe zehn bis zwölf Jahre auf der Bühne der Alemannenhalle.

Die Gruppe wird von Sabine Kübler und Nicole Häsler geleitet. Das Trainingsziel ist es, an Wettkämpfen teilzunehmen und sich dort mit Mannschaften anderer Vereine zu messen und vor allem viel Spaß zu haben.

Die Verknüpfung von sportlichen und musischen Disziplinen macht den besonderen Reiz dieser Sportart aus. Die Mannschaften treten in den Disziplinen Tanz, Staffellauf und Medizinballweitwurf an – zusätzlich gibt es immer eine Überraschungsaufgabe, die erst am Wettkampftag bekannt wird. Informationen gibt es unter Telefon 07721/ 624 24 oder E-Mail nhaesler@gmx.de.