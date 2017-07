Mönchweiler Schwierige Bauarbeiten nehmen gutes Ende

Mit der Bauausführung und der Zuverlässigkeit der beteiligten Firmen sei man jedoch mehr als zufrieden. "Das war eine souveräne Leistung von allen Firmen – vielen Dank auch hierfür." Sein Dank galt natürlich auch den Mitarbeitern, die sie durch diese Zeit begleitet hatten. Mit einem Film untermauerte B+M die Entstehungsgeschichte der neuen Produktionshalle. 670 Quadratmeter Produktionsfläche und 180 Quadratmeter Bürofläche sind mittlerweile bezogen, über 25 Jahre Erfahrung im Schaltschrankbau kann also zukunftsgerichtet in Mönchweiler weitergehen. 1,5 Millionen Investitionssumme stecken in dem neuen Gebäude, die Firma beschäftigt im Moment 35 Mitarbeiter. Unter ihnen auch der geehrte Hans-Jürgen Patzer.

In der Zukunft setzt B+M auf die Umsetzung eines komplexen Aufgabengebietes für seine anspruchsvollen Kunden verschiedener Sparten. "Wir sehen uns als Lieferant für Automationslösungen, nicht nur als Schaltanlagenbauer", ist Storm stolz auf die Leistungsfähigkeit der Firma. Um Kundenwünsche erfüllen zu können, setzt man auf Kompetenz und neueste Technik. Bürgermeisterstellvertreter Peter Kaiser dankte der Firmenleitung für "den Mut und die Investition in die Zukunft". Die Gemeinde brauche innovative, zukunftsorientierte Betriebe, die den Industriestandort stärken. "Um die Gemeinde weiterhin gestalten zu können, brauchen wir eine stabile Wirtschaft vor Ort", betonte Kaiser die Wertschätzung der Gemeinde.