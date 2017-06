Mönchweiler Radler bewältigen 800 Kilometer

Am Ende des dritten Etappentages erreichte die Gruppe in Sigean das Mittelmeer. Die Gruppe ließ sich am vierten Tag nicht vom starken Mistral aus dem Konzept bringen und erreichte nach knackigen Anstiegen an der Cote Vermeille den spanischen Küstenort Port de la Selva. Um dem starken Verkehr an der Costa Brava zu entkommen, erkundete man während der beiden letzten Etappen das grüne und ruhige Hinterland und erreichte am sechsten Tag den Strand von Barcelona.

Eine reife Leistung von Organisator Olivier Gagne: Er schaffte es, 24 Radler ohne Verluste durch die pulsierenden katalanische Hauptstadt zu dirigieren. Einen Tag ließ man sich anschließend noch Zeit, um einige Höhepunkte der Stadt zu bestaunen. Gemeinsam machte sich die Gruppe dann auf den Rückweg nach Chabeuil, wo die Tour mit einem geselligen Abend endete.