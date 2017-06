Mönchweiler Neuer Radweg stärkt die Infrastruktur

Am Donnerstag wurde der Radweg von Mönchweilers Bürgermeister Rudolf Fluck eröffnet. Dem Termin angemessen, radelte Fluck auf dem neu befestigten Weg zur Gemarkungsgrenze am "Welle". Und der Rathauschef war nicht allein sportlich unterwegs. Gemeinderäte, Bürger aus Mönchweiler und Obereschach nahmen an der Eröffnung bei. Unter ihnen waren auch die Obereschacher Ortschaftsräte Ernst Mattes und Edeltraud Sutor. Gedankt wurde der Gemeinde Mönchweiler, die den Lückenschluss veranlasst und finanziert hatte.

Über 15 Jahre, so betonte Mattes, habe man über den Weg diskutiert: "Schön dass diese wichtige Verbindung jetzt realisiert wurde." Und das genau passend zum Obereschacher Dorffest, das vom 24 bis 26. Juni stattfinden wird. Radfahrer und Fußgänger können dann den Weg nutzen, um das Fest zu besuchen. Mattes forderte die Nutzer auf, die Augen offen zu halten: "Sollten sie motorisierte Fahrzeuge sehen, die hier nichts verloren haben – gerne mal ansprechen und auch anzeigen." Mit der Befestigung wird der Weg natürlich als "Schleichweg" für Unbefugte interessant.

Eine Frage blieb noch offen: Da der Weg auch im Winter rege benutzt werde, könnte man sich über die Räumung für Spaziergänger Gedanken machen. Für Bürgermeister Fluck ist die Fertigstellung der Verbindung nach Sommertshausen nicht nur ein Mosaikstein für das Radwegenetz, sondern vor allem ein wichtiger Weg für die Schüler aus Obereschach, die täglich mit dem Fahrrad in die Gemeinschaftsschule nach Mönchweiler fahren.