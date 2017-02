Mönchweiler Nach hartem Jahr ist Aufbruchstimmung deutlich spürbar

Die Herren 60 waren in der abgelaufenen Saison auch sportlicher Garant beim TC Mönchweiler. Ihnen gelang der Klassenerhalt in der ersten Bezirksliga. Beim Viertele-Cup des TC St. Georgen erreichte man den ersten Platz und beim St.-Georgs-Cup den dritten Platz. In der neuen Saison geht mit den Herren 65 eine zweite Mannschaft für den TCM an den Start.

Bei der Suche nach Tennisnachwuchs setzt man auf eine Kooperation mit der Gemeinschaftsschule Mönchweiler. Wie immer, investierten die Mitglieder wieder viel Zeit in die Pflege der Tennisanlage. Dass neben den nötig gewordenen Sanierungsarbeiten noch zusätzliche Aufgaben hinzu kamen, war so nicht vorhersehbar. Nicht nur, dass ein Wasserrohrbruch viel Arbeit machte, ein tierischer Bewohner hielt alle in Atem: Ein Marder hatte sich eingenistet und für jede Menge Ärger gesorgt. Vor der neuen Freiluftsaison müssen nun noch ein paar marode Bäume fallen, dann können die Filzkugeln wieder fliegen.