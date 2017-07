Mönchweiler Mit 13 Jahren Herr über 80 000 Bienen

Seine Mutter hat ihn bei seinem Hobby von Anfang an unterstützt. Sie ist stolz, dass sich ihr Sohn so konsequent mit seinem Hobby beschäftigt. Im Gespräch mit Luca wird schnell klar: Das ist keine kurzfristige Laune, hier weiß jemand genau, was er tut. Und wie es weitergehen soll.

Zum Geburtstag gab es die Grundausstattung für seine Bienen – wenn alles gut läuft möchte er den Bestand mit den Jahren stetig ausbauen. Und auch beruflich hat Luca schon eine Idee: Biologie möchte er studieren, sich schwerpunktmäßig auf Bienen konzentrieren. Und er möchte ein richtig erfolgreicher Imker werden.

Horst Mantel freut es, dass hier ein Imker heranwächst, der wissbegierig und konsequent seinen Weg geht. Der Honig wird schon gerne gekauft – vom Blütenhonig sind nur noch wenige Gläser übrig.

Wer Interesse an einem Gläschen hat, kann bei Luca Oehler gerne vorbeikommen. Er wohnt in der Fichtenstraße 46 in Mönchweiler und ist unter der Telefonnummer 0152/26 07 53 80 zu erreichen.

Im Moment ist Luca noch auf der Suche nach einem Grafiker, der sich vom Elan des jungen Imkers anstecken lässt und ihm kostenlos eine schöne Grafik für seine Honiggläser entwirft. "Ein Luchs müsste schon dabei sein – vielleicht einer, der an einer Honigwabe leckt, oder etwas Witziges – ein Luchs mit Bienenflügeln", freut sich Luca, der Honig-Lux.