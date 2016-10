Mönchweiler "Leute, die hier dann leben, können sich viel geben"

Mönchweiler (mhm). "Dieses Betreute Wohnen soll sich für Mönchweiler lohnen. Die Leute, die hier dann leben, können sich gegenseitig viel geben. Erlebnisse, Geschichten, Leben, all das wird es hier bald geben": Mit einem außergewöhnlichen Richtspruch von Polier David Hirt feierten Bauherren, Handwerker, Planer und Gemeinderäte am Donnerstag Richtfest für den Wohnpark zum Betreuten Wohnen in Mönchweiler – auch wenn der Bau bereits weiter fortgeschritten ist, als beim Richtfest üblich.