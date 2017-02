Mönchweiler Leichte Damen gehen hier ein und aus

Auch bei weiteren Fragen schwächelte er sichtlich – den strengen Vertretern von Staat und Ordnung blieb nichts anderes übrig – der Schultes muss den Schlüssel bis Dienstag abgeben – will er ihn zurück, muss er etwas für seine Wissenslücken tun und am Dienstag die Nachprüfung bestehen.

Was folgte, war die Vermessung des Bürgermeisters nach den strengen Richtlinien für "Bürgermeister ländlicher Raum". Da wurde die Länge des kleinen Fingers, der Umfang der rechten Hand, des rechten Knies, der Taillenumfang, die Schulterbreite, die Größe und die Länge der Nase ausgemessen – und auch hier hatte Fluck Pech. In fast allen Kategorien erfüllte er nicht die Norm und muss nun während seiner freien Tage zur Nachschulung, will er denn wieder in Amt und Würden eingesetzt werden. Am Freitag beim Zunftabend der Narrenzunft Schelbmuler könnte schon mal ein Nachschulungstermin stattfinden.