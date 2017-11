Mönchweiler Lärmschutz ist das zentrale Thema

Fluck berichtete über Erfolge und Misserfolge bei den Verhandlungen zum Thema Lärmschutz. Gut vorbereitet sei man in die Gespräche gegangen und habe erreicht, dass man auf mehreren Ebenen Gehör gefunden habe. Allseits habe man der Gemeinde Unterstützung zugesagt. Allerdings wurde im Bereich der Hindenburgstraße die Einführung eines weitergehenden Tempolimits vom Landratsamt kategorisch abgelehnt. Nun bliebe der Gemeinde die Möglichkeit, die Straße so umzubauen, dass es sich jeder überlegt, ob der durchfahren möchte. Einiges, so Fluck, sei möglich, um die Lebensqualität an den belastenden Straßen zu verbessern. Von – über das Sanierungsprogramm finanzierbar – Schallschutzmaßnahmen an den Häusern bis hin zu Straßenumbauten. "Wir hoffen, dass über den Lärmaktionsplan einiges bewegt werden kann", erklärte Fluck.

Sehr ungewöhnlich: Kassiererin Maria Koch konnte vermelden, dass trotz nicht eingezogener Mitgliedsbeiträge die Rücklagen nur geringfügig angetastet werden mussten. Laut Mitgliederbeschluss werden die Beitragseinzüge in Jahren, in denen keine Rechtsanwaltskosten in Sachen Egert auflaufen, auf Eis gelegt. Wahlen gab es keine, die bewährten Mitstreiter werden auch ein weiteres Jahr für Mönchweiler und seine Bürger arbeiten.