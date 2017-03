Mönchweiler Gemeinschaftsschule braucht Platz

Die Rückmeldungen nach Elterngesprächen zeigen: Die Arbeit der Schule empfinden – egal in welchen Bereichen – weit mehr als 90 Prozent der Eltern als sehr gut. Der an der Schule gepflegte Satz: "Kein Abschluss ohne Anschluss" hat immer noch Gültigkeit. Für Bürgermeister Fluck ist klar: Man muss reagieren. Dabei setzt er auf eine Bedarfsermittlung mit der Schule und in Abstimmung mit dem Gemeinderat. Dabei dürfe kein Gedankengang von vornherein ausgeschlossen werden. Deshalb zog die große Gruppe auch durch die unterschiedlichsten Räumlichkeiten. Im evangelischen Kindergarten war sie ebenso auf der Suche nach praktikablen Lösungen wie in der alten Grundschule und dem Lehrerwohnhaus. Die Unterbringung einer Klasse der altersgemischten Eingangsstufe sehen sowohl Reiner als auch seine Lehrkräfte als kritisch an. "Die Aufsichtspflicht für die Grundschüler ist in dieser Konstellation nicht zu gewährleisten." Die Unterbringung von gewissen Fachräumen oder die Einbeziehung in die Ganztagsbetreuung sei für eine begrenzte Zeit eher vorstellbar.

Bei der Besichtigung der alten Grundschule und des Lehrerwohnhauses wurde schnell klar: Hier steckt Potenzial – aber zu dessen Nutzung muss viel getan werden. Von der Kernsanierung – unter Einbeziehung der Wohnungen – bis hin zu einer Kombination Sanierung und Neubau – kamen viele Optionen zur Sprache. Jeder Raum wurde kritisch unter die Lupe genommen, vermessen und irgendwo im Gedächtnis abgespeichert. Der Schule fehlen nicht nur Klassenräume und Lehrerarbeitsräume. Knapp wird der Platz auch bei Fachräumen und permanenten Räumen für wichtige und sensible Gespräche mit Schülern, Eltern und Besuchern, für die Sozialarbeit, für Teamgespräche oder ähnliches. Doch warum, richtete Fluck seine Frage an das Kollegium, werde dieser Platzmangel erst jetzt so vehement transportiert. "Wir stehen jetzt echt mit dem Rücken zur Wand." Vielleicht lag es daran, dass durch die ständigen Um-, An- und Neubauten das Provisorium schon zur Normalität geworden war, vielleicht auch daran, dass Mahnungen der Schulleitung über Jahre nicht wirklich angegangen wurden.

Die Abschlussbesprechung fand ohne große Diskussionen statt. Die Schule erhält von der Gemeinde einen aktuellen Grundriss und soll darstellen, welche Räume wie und wann genutzt werden. Mit diesen Informationen gehen Verwaltung, Gemeinderat und Schule an den Versuch einer praktikablen Lösung. Konrektor Lothar Reiner freute sich nach Abschluss der Versammlung über die Offenheit und gute Atmosphäre.