Nach und nach wird der Fuhrpark des Bauhofes in Mönchweiler erneuert. Die Ersatzfahrzeuge, alle schwarz lackiert, erhalten das neue Logo der Gemeinde. Neueste Errungenschaft ist das Betriebsfahrzeug von Bauhofvorarbeiter Jürgen Schwarzwälder. Willi Storz vom gleichnamigen Autohaus übergab am Freitag das Fahrzeug an den Bauhof der Gemeinde. Auch der links im Bild abgebildete Pritschenwagen gehört zur neueren Ausstattung des Bauhofs. Mitarbeiter Uwe Kratt (von links), Werner Beha, Eugen Liebert und Manuel Weißhaar, Vorarbeiter Jürgen Schwarzwälder, Bürgermeister Rudolf Fluck und Ortsbaumeister Berthold Fischer setzen sich ein, "damit Mönchweiler schöner bleibt". Rechts im Bild ist Willi Storz zu sehen. Foto: Hettich-Marull