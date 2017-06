Mönchweiler Die Reise geht weiter

Am Freitag, 23. Juni, ab 20 Uhr in der Aula der Gemeinschaftsschule nehmen sie die Besucher mit auf die Seidenstraße von Xi’an nach Batumi am Schwarzen Meer. Durch die Taklamakan Wüste, mit einem kleinen Abstecher ins Karakorum, zum Issyk Kul See in Kirgisistan, dann nach Usbekistan mit den Städten Taschkent, Samarkand und Buchara. Die Reise führt zum Gaskrater Door to Hell in Turkmenistan.

Im Iran geht es durch die Lut-Wüste, die heißeste Wüste der Welt. Isfahan und Teheran sind Ziele auf dem Weg zum Kaspischen Meer. Über Armenien und Georgien führt die Reise zum Zielpunkt nach Batumi am Schwarzen Meer.

All das haben sie in beeindruckenden Bildern und Geschichten festgehalten. Der Eintritt ist wieder frei, man freut sich aber über Spenden für ein Soziales Projekt in Indien.