Mönchweiler Das Dorffest in Mönchweiler lebt wieder auf

Danach lag das Thema Dorffest auf Eis – Bürgermeister Rudolf Fluck hat es nun wieder "aufgetaut" und setzt dabei auf das Miteinander der Vereine. Es wird also kein "Wettrüsten" der Vereine geben – alle wirtschaften in eine Kasse. Geeinigt hat man sich auf einen außergewöhnlichen Tag. Gefeiert wird am Samstag, 26. August – also in den Schulferien. Darauf einigten sich Verwaltung und neun Mönchweiler Vereine. die die Teilnahme am Dorffest zugesagt haben. Das Konzept ist in diesem Jahr ganz anders, als gewohnt. Die Gemeinde übernimmt den Großteil der Organisation des Dorffestes. Im Orgateam arbeiten Bürgermeister Rudolf Fluck, Arlene Müller, Sebastian Duffner und Jürgen Schwarzwälder an der Vorbereitung und Umsetzung. Hinzu kommt ein Team von Vertretern der Vereine Obst- und Gartenbauverein, Generationenbrücke und Fußballclub, das sich um den Einkauf kümmern wird.

Geplant ist einfaches "Heckenfest"

Alle setzen auf ein einfaches "Heckenfest" mit kleiner Karte – Pommes, Grillwurst und Steak sollten ausreichen. Das Fest soll am Samstag um 16 Uhr beginnen und in der Nacht enden. Einen zweiten Festtag wird es nicht geben.