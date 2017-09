Mönchweiler Bier und Blasmusik

Mönchweiler. Am Samstag, 30. September, geht es in der Alemannenhalle in Mönchweiler zünftig her. Der Kaninchenzuchtverein C1 und die Narrenzunft laden ein zum Oktoberfest mit Blasmusik und bayerischen Spezialitäten. Zu Fest- und Weißbier, Leberkas, Weißwurst, Radi und Brezn spielen Timo Hieske und seine "Jungen Egerländer". Seit zehn Jahren besteht die Formation aus dem Bregtal mittlerweile – und macht immer wieder durch Auftritte mit Herz und Schwung auf sich aufmerksam. Die vom Blasmusik-Virus befallene Truppe aus bestens ausgebildeten Vollblutmusikern beherrscht ihr musikalisches Handwerk. Von böhmischer Blasmusik über moderne Kompositionen bis hin zu erstklassigen Solostücken wird alles geboten.