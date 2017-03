Mönchweiler Ausflug in die Vergangenheit

Rudolf Schimmer, Viktor Nill und Jörg Spahmann führten die Kinder durch die kleine Heimatstube mit ihren großen Schätzen. Zuvor hatte Rudolf Schimmer im Klassenzimmer bereits Geschichten aus der Mönchweiler Vergangenheit erzählt – wie war denn hier im Schwarzwald das Leben vor rund 150 Jahren? Wie lebten die Familien, welche Berufe gab es und welche Entbehrungen musste man erdulden.

Der Ausflug in die Vergangenheit ist Teil der Module der Naturparkschule. Die Kinder konnten ihre Fragen stellen, wenn sie in der Heimatstube wieder ein ganz besonderes – und ihnen völlig unbekanntes – Stück entdeckt hatten. Bestaunt wurde vor allem der Arrestraum mit Holztoilette und Nachthaferl. "Oh je, ist das Bett hart", befand man nach dem Probesitzen. Doch erkannte gleichzeitig: "Es sollte ja zur Strafe sein." Es wurden alte Musikinstrumente bewundert, ein Grammophon getestet ("Das hört sich an wie die Musik von Dick und Doof") oder das schöne Spielzeug längst vergangener Tage bestaunt. Großer Anziehungspunkt: Das Wählscheibentelefon. In Zeiten digitaler Technik und Smartphone für die Kinder ein echter Hingucker.

Haushaltsgeräte, die längst aus den Küchen verschwunden sind, Handwerksberufe, von denen die Kinder die wenigsten kennen oder ein Einblick in die industrielle Vergangenheit der Gemeinde – die Heimat­stube lässt erahnen, wie sich die Welt in den vergangenen Jahrzehnten und Jahrhunderten verändert hat. Da gibt es unter anderem einen Schuhmacher-Arbeitsplatz mit vielen spannenden Werkzeugen, oder eine Strickmaschine Marke Eigenbau. Trachtenpuppen stehen in einer Vitrine, ein Hochzeits-Schäppel zeugt von grandioser Handwerkskunst. Und mittendrin die Kinder der Eingangsstufe, die den Geschichten lauschen, die mit den ausgestellten Schätzen verbunden sind.