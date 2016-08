Meßstetten Zwei Tage nach dem ersten Kennenlernen wird geheiratet

Das Jubelpaar lernte sich bei einem Familienfest im russischen Fewralsk im Amurgebiet kennen. Die beiden verliebten sich Hals über Kopf in einander und waren sich spontan einig, zu heiraten: Schon zwei Tage später standen sie vor dem Standesbeamten.

Heinrich Dück, heute 87, wuchs mit 14 Geschwistern auf und hatte somit in der Familie viel mitzuhelfen, um das tägliche Brot zu verdienen. Nach der Hochzeit begann für das Paar eine Odyssee mit der Vertreibung von der Wolga nach Kasachstan. Zunächst arbeitete Dück im Kohlebergbau, ehe er als Schmied den Lebensunterhalt für die Familie, die inzwischen um drei Söhne und eine Tochter gewachsen war, zu verdienen. Hulda Dück, heute 85, hatte nun neben der Hausarbeit und der Erziehung der Kinder noch viel mit der Garten- und landwirtschaftlichen Arbeit zu tun. Später fand sie als Küchengehilfin eine Anstellung in einem großen Restaurant, wo sie täglich für mehr als 110 Arbeiter das Essen zubereiten musste. Da kamen ihr Talent und Liebe für das Kochen und Backen sehr zur Hilfe.

Die Familie plante eine Auswanderung in den Westen mit dem Ziel Deutschland. Die Genehmigung erhielten sie erst nach zweijährigem Papierkrieg mit den Behörden, 1992: So kam die Familie mit fünf weiteren nach Ebingen – ein Sohn blieb in Kasachstan. Nach fünf Jahren in Ebingen zogen sie 1997 nach Meßstetten in die Wohnsiedlung Bueloch, wo bereits die Tochter lebte.