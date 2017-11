Meßstetten Zuhörer wollen mehr

Eher nachdenklich startete der gemischte Chor Ohrwurm das Konzert mit dem Lied von Udo Jürgens "Ihr von morgen", leichter ging es mit dem flott gesungenen "Lollipop" weiter. Timea Böhm Grebur gab Takt und Betonung vor, am Flügel begleitete makellos die Pianistin Katalin Theologhitis den Gesang.

Spontan habe sich der evangelische Kirchenchor einladen lassen, erfuhren die Gäste in der Festhalle der Stadt. Endres erklärte den Hintergrund der Geschichte zum "Miriamlied", das der Chor anschließend unter der Leitung von Bernd Braun sang. "Lob sei dir für deine Schöpfung" war eine Referenz an Gott selbst. Man solle froh sein, dass seine Jungs nur Cajón spielen und nicht singen. Die jungen Leute bewiesen anschließend eindrucksvoll, dass man die Kisten zum Trommeln nicht nur wild schlagen, sondern sie sehr bewusst als gefühlvoll spielbares Rhythmusinstrument einsetzen kann.

Tatsächlich lernen sie in Balingen ganz regulär Schlagzeug zu spielen und sind zusätzlich Mitglied des Cajón-Ensembles, das von rund zehn Jahren als eines der ersten in Deutschland gegründet worden sei, so der Leiter der Schlagzeugschule, Jörg Bach.