Meßstetten Vom Heuberg um die halbe Welt gelaufen

Angefangen mit dem Laufen habe er als junger Mann bei der Bundeswehr, sagt Bitzer. Seinen ersten Marathon hat er 2013 in Antalya beendet, im Frühling, wie die Urkunde an der Wand verrät. Seine Ziele setzt sich der 53-Jährige inzwischen selbst: "In meinem Alter bringt man einfach keine 100 Prozent Leistung mehr, das habe ich begriffen." Ans Aufhören denkt Bitzer deshalb noch lange nicht: "Ich bin zufrieden mit mir, wenn ich meine selbst gesetzte Zielzeit unterbiete."

Vor ein paar Jahren sei er noch weiter über seine Grenzen gegangen. "Das geht an die Substanz. 2011 hatte ich eine Meniskus-Operation. Inzwischen habe ich begriffen, dass es das nicht wert ist." Den New-York-City-Marathon konnte Bitzer mit einem Besuch bei seiner Tochter verbinden. Richtig gut gefallen hat ihm die Hafenrundfahrt, ebenso beeindruckt hat ihn das Wachsfigurenkabinett "Madame Tussaud’s". Nur im Museum auf "Ground Zero", wo einst die Zwillingstürme des World Trade Centers emporragten, wurde ihm etwas mulmig. Besonders die Abschiedsnachrichten der bei dem Terroranschlag Getöteten hätten es in sich. "Das ist schon brutal", schließt er.

Die New Yorker Marathonstrecke an sich sei okay gewesen, und auch mit dem Jetlag habe er keine Probleme gehabt. Nur die Steigung auf den fünf Brücken habe ihm zu schaffen gemacht. "Das ist eine tolle Stadt. Und lauter Verrückte sind da, die Marathon laufen – so wie ich", lacht er. Auch an Läufen in der Region nimmt Bitzer erfolgreich teil: "Beim City-Lauf in Ebingen hat mich der Sieger erst kurz vor dem Ziel überholt. Nur hatte ich eben noch zwei Runden vor mir, im Gegensatz zu ihm."