Meßstetten Seine Gemeinde Meßstetten war seine größte Leidenschaft

Er liebte es, unter den Menschen zu sein, er war bodenständig und spontan und hat die Dinge direkt angesprochen, die er nicht in Ordnung fand. Bekannt war er für seine vielen Sinnsprüche, die er auswendig kannte, gerne hat er gesungen.

Viele Jahre lang hat er sich bis zu ihrem Tod im Jahr 2000 um seine kranke Frau Else gekümmert – etwas, was für ihn völlig selbstverständlich war. Als schließlich seine eigene Gesundheit nachließ, hat er die Krankheit nie in den Mittelpunkt gestellt. Vielmehr hat der gläubige Christ stets seinen Optimismus bewahrt und stets versucht, aus jeder Situation das Beste zu machen.

Zwei Töchter und ein Sohn sind aus der Ehe der Epplers hervorgegangen, mittlerweile sind sieben Enkelkinder hinzugekommen, die er sehr geliebt hat. Alle werden ihn sehr vermissen.

Die Beisetzung Alfred Epplers beginnt am Mittwoch, 8. November, um 13 Uhr auf dem Meßstetter Friedhof.