Meßstetten Schneesturm in Hartheim

Die Vorstellungen gehen am Donnerstag, 5., Freitag, 6., und Samstag, 7. Januar, über die Bühne der Festhalle Hartheim und beginnen um 20 Uhr, am Donnerstag außerdem um 14 Uhr. Die am Freitag und Samstag sind fast ausverkauft; für die Donnerstagsvorstellungen gibt es noch Karten. Diese können am heutigen Dienstag und morgigen Mittwoch, 4. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr unter der Telefonnummer 07579/93 31 75 und über die Mailadresse theater-hartheim@web.de vorbestellt werden.

Weitere Informationen: www.gv-hartheim.de