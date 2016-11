Meßstetten Petrus war hilfreich

Petrus, so das Fazit, war den Wanderern wohlgesonnen: Der Teilnehmerrekord von über 1400 Personen spricht für sich. Die Wanderungen in den Stadtteilen, vor allem in Heinstetten, wo es auf den Truppenübungsplatz ging, hatten großen Zuspruch gefunden.

Bürgermeister Frank Schroft erklärte, es sei toll gewesen, dass die Wanderer anschließend musikalisch unterhalten wurden. Auch an die Kinder sei gedacht worden. Diese hatten abwechselnd Hannes Schurr mit dem Ökomobil Donnerkeil, Förster Thomas Holl und Mitglieder des Jugendbüros Meßstetten-Nusplingen-Obernheim betreut, resümierte Schroft.

Nach seiner Ansicht sind die Meßstetter Ferienwanderungen eine "tolle Gemeinschaftsleistung vieler Beteiligter aus allen Stadtteilen". Damit trügen sie auch zu einem guten Miteinander in der Gesamtstadt Meßstetten bei. Schon jetzt freut sich Schroft auf die Ferienwanderungen im nächsten Jahr, betonte er und ließ sogleich Zettel mit den neuen Terminen verteilen. Bei den Wanderungen kamen alle Teilnehmer ohne gesundheitliche Probleme durch, sodass die DRK-Helfer, die immer zur Stelle waren, nicht eingreifen mussten.