Viel vorgenommen hatten sich die Helfer für den Landschaftspflegetag in Heinstetten: Am Brunnen Richtung Schwenningen schnitten sie Hecken, Bäume und Gras und räumten die Umgebung auf, ebenso wie im Waldstück unterhalb des Regenüberlaufbeckens beim Meisterhaus, wo es außerdem Bäume zu fällen galt. An der Grillstelle Rammelloch mussten außerdem Bänke und Tische aufgeräumt, die Grillstelle ausgeräumt, das Gras ausgeschnitten und der Zaun repariert werden. An der Einfahrt zum Rammelloch reparierten die Aktiven um Ortsvorsteher Thomas Deufel eine Sitzbank und schnitten Hecken und Gras zurück. Deufel war am Ende voll des Lobes für die Akteure: "Alles hat wunderbar funktioniert." Dem Team Caotique dankte der Ortsvorsteher für die Mit-Organisation und die Verpflegung anschließend im TC-Heim. Foto: Deufel