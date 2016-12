Meßstetten Nikolaus ist überrascht

Meßstetten-Hartheim. Die Stimmung beim "Advent auf der Hülb" in Hartheim ist so gewesen, wie es sich die Tennisgemeinschaft Hartheim gewünscht hat: leuchtende Kinderaugen, als der Nikolaus mit Knecht Ruprecht und drei Engeln mit der Pferdekutsche eintraf und noch zwei Runden um die Hülb drehte. Zu dieser Zeit gab es kaum ein Durchkommen aufgrund der zahlreichen Gäste aus Hartheim und allen anderen Meßstetter Stadtteilen. Sogar aus Heiligenhafen war eine Gruppe anwesend, die sich in Meßstetten zu einer Familienfeier getroffen hatte.