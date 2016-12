Meßstetten Meßstetter greifen in den Sparstrumpf

Geld in die Hand nehmen will die Verwaltung unter anderem im Neubaugebiet Sickersberg/Kreuzbühl. Der Endausbau des ersten Bauabschnitts für Straßenbau und -beleuchtung wird voraussichtlich 920 000 Euro kosten. Auch der dritte Bauabschnitt im Bueloch hat einen ähnlichen Umfang: Ausgaben von 940 000 Euro sieht der Entwurf vor. In das Wohngebiet könnten weitere 300 000 Euro fließen – Sanierungszuschüsse für Privatleute.

400 000 Euro sieht der Planansatz für den Endausbau des Hossinger Neubaugebiets Ödertal II vor. Kämmerer Jürgen Buhl merkte jedoch an, dass der Gemeinderat die erforderlichen Entscheidungen noch treffen muss. Umgebaut und erneuert werden soll die Küche in der Hossinger Mehrzweckhalle – 80 000 Euro könnte sie kosten.

Ein weiterer finanzieller Brocken ist der Radweg zwischen Oberdigisheim und Obernheim, dessen Gesamtkosten sich auf 590 000 Euro belaufen. Die Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz vorausgesetzt, beträgt der Meßstetter Anteil 120 000 Euro. Zudem will die Stadt 600 000 Euro in einen neuen Hochbehälter an der Haselsteige investieren. Während der Bauphase soll der alte in Betrieb bleiben, erläuterte Stadtbauamtsleiter Markus Wissmann auf Nachfrage von Peter.

Beim Tiefbau steht Unterdigisheim in den Startlöchern – aber der Schuss fiel gestern nicht: 1,2 Millionen Euro hätte die Erschließung des Wohngebiets "Wasserfuhr" gekostet, aber die Verwaltung will noch warten, bis der Grunderwerb gesichert ist. Die Tie­ringer müssen sich ebenfalls noch gedulden: Die Neugestaltung und Pflasterung an der Brunnenanlage Roßsteige wurde zurückgestellt. Marc Peter war damit allerdings nicht ganz einverstanden: Der Platz sei "markant" und eine optische Visitenkarte für Tie­ringen – die Verwaltung möge sich die Sache noch einmal überlegen.