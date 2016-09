Meßstetten Meßstetter besuchen Europa-Parlament

Lins stellte kurz die Strukturen im Europa-Parlament (EP) vor. Von den 751 EU-Abgeordneten sind 96 Deutsche. Das EP vertritt 507 Millionen Menschen. Zum Vergleich: Die 631 Bundestagsabgeordneten vertreten 83 Millionen Mitbürger.

Anschaulich berichtete Lins über sein umfangreiches Arbeitsfeld in den Bereichen Landwirtschaft und Umwelt und ging auf aktuelle Themen innerhalb der EU ein.

Derzeit werde in den Mitgliedsstaaten, so Lins, verstärkt die Arbeit im vereinten Europa kritisch hinterfragt. Gleichzeitig würden die umfangreichen Erleichterungen im Reise-, Zahlungs- und Wirtschaftsverkehr als selbstverständlich angenommen. Ferner werde oft übersehen, dass in Mitteleuropa seit mehr als 70 Jahren kein Krieg mehr getobt habe, was vor der intensiven europäischen Zusammenarbeit alle paar Jahrzehnte stattgefunden und millionenfaches Leid über die Menschen gebracht habe. Eine lebhafte Diskussionsrunde schloss sich an.