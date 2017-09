Meßstetten Mehr Platz für die Firmen entsteht

Meßstetten-Tieringen. Auslöser zur Verlegung war die Ausweisung neuer Gewerbeflächen und die Errichtung von Erweiterungsbauten der Firmen Interstuhl sowie Mattes & Ammann. Für Bürgermeister Frank Schroft war es wichtig, die Bürger einzubinden und sie über die Planungen zu informieren.

Hubert Wesner vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Meßstetten informierte über die Planungen der Verkehrswege. Eine wesentliche Änderung wurde mit der Verlegung der Achse der Straße um 20 Meter talwärts erreicht. Dies ergibt laut Wesner 17 000 Kubikmeter weniger Aushub. Es werde keine Stützmauer benötigt. Vorgesehen sind ein Kreisel und Knotenpunkte, an die bestehende Straßen angebunden werden. Der Bach solle verlegt werden. Die Fahrbahn in der Kriegäckerstraße werde um einen Meter verbreitert und weitere Parkplätze geschaffen. Ein neues Gewerbegebiet GE5 ist als Ersatzfläche für einen Zimmereibetrieb vorgesehen. Die Firma Interstuhl wird eine Fläche von 27 650 Quadratmetern und die Firma Mattes & Ammann eine Fläche von 28 300 Quadratmetern haben. Mit dem anfallenden Aushub wird das Kleingewerbegebiet um 1,50 Meter aufgeschüttet.

Dank der Initiative des früheren Baubürgermeisters Rainer Mänder aus Albstadt konnten die Brückenbauten von 7,50 auf 2,50 Meter Höhe reduziert werden. Bezüglich der geologischen Vorschriften sei man nun auf der sicheren Seite. Das Grundwasser werde nicht belastet. Es müssten 20-Kilovolt-Leitungen verlegt werden, während Ortskanäle und Wasserleitungen größtenteils unverändert blieben.