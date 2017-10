Meßstetten Martin Luthers Leben in Wort und Gesang

Meßstetten-Hossingen. Ein Luthermusical führt der Singkreis am Reformationstag, 31. Oktober, ab 17 Uhr in der Kirche in Hossingen in mittelalterlichen Kostümen auf. Dazu gibt es eine Präsentation, welche die einzelnen Szenen des Musicals begleitet und an einer Großleinwand eingespielt wird.