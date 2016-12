Meßstetten Durch Bundeswehr nach Meßstetten gezogen

Doch bis dahin hatte vor allem Christine Krause eine raue und schicksalhafte Kinder- und Jugendzeit. Ihre Eltern kamen von Österreich nach Berlin, wo sie als jüngste von vier Schwestern geboren wurde. Von Berlin aus wurde die Familie nach Thüringen evakuiert. Von dort aus ging es zu Fuß bis nach Bamberg. Zwei Mal steckten sie in einem Lager, ehe sie in einem kleinen Dorf in Mittelfranken aufgenommen wurden. Dann folgte der Umzug 1957 nach Laichingen, wo die schwerkranke Mutter bis zu ihrem Tode von Christine gepflegt worden ist. Vier Jahre später, 1961, folgte ein weiterer Umzug nach Neckartailfingen.

Werner Kraus ist im preußischen Schwerin an der Warthe ebenfalls als jüngster von vier Geschwistern geboren. Nach seiner Schulzeit ging er bei einem großen Elektrokonzern in Berlin zur Arbeit. Da er aber unbedingt zur Bundeswehr wollte und das in Berlin nicht möglich war, siedelte er nach Stuttgart um.

Nach der Heirat 1966 in Neckartailfingen kam die Tochter Michaela in Nürtingen zur Welt. Der Wehrdienst in der Bundeswehr führte die junge Familie 1967 nach Meßstetten, wo sie im Bueloch eine Wohnung bezog und er auf dem Geißbühl als Soldat aufgenommen wurde. Christine Krause machte zunächst Heimarbeit und brachte 1970 die zweite Tochter Petra in Ebingen zur Welt. Werner Krause arbeitete nach seiner Soldatenzeit bei der Bundeswehr als Beamter bis zu seinem Ruhestand 2009 weiter. Zwischenzeitlich fand Christine Krause eine Anstellung bei der Firma Sanetta und war dort 30 Jahre lang als Abteilungsleiterin beschäftigt.