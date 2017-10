Meßstetten Bürgermeister will jetzt Antworten

An Gerüchten mangele es derzeit jedenfalls nicht, betont Schroft. Tatsache sei aber, dass bis heute keine Option von offizieller Seite bestätigt worden sei. Da nun zum 30. September die letzten Bewohner die Landeserstaufnahmestelle verlassen hätten, sei es Zeit, Klarheit zu schaffen. "Das Land Baden-Württemberg hat uns dabei auch vertraglich seine Unterstützung bei der Nachnutzung des Konversionsgeländes zugesagt", erinnert der Bürgermeister.

"Die politischen Entscheidungsträger müssen nun zu ihrem Wort stehen, damit wir unsere Konversionsbemühungen selbstbestimmt in die Hand nehmen können. Deshalb erinnere ich das Land an seine Zusagen. Wir müssen rechtzeitig wissen, was von den Entscheidungsträgern geplant ist, damit wir wissen, was auf uns zukommt." Desto früher hätten die Gerüchte ein Ende, meint Schroft. Mittlerweile hat der Bürgermeister gehandelt und einen Brief an Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl geschickt, in dem er dafür wirbt, in der ehemaligen Zol­lernalbkaserne eine Außenstelle der Hochschule für Polizei, die ihren Sitz in Villingen-Schwenningen hat, zu errichten. Für ein solches Vorhaben scheint es Überlegungen zu geben, jedenfalls soll ein Bedarf an zusätzlichen Ausbildungsplätzen im Rahmen einer Einstellungsoffensive bei der Polizei bestehen, für den nach Standorten gesucht wird. Eine solche Außenstelle in Meßstetten anzusiedeln, darin sieht Schroft "eine konsequente Unterstützung des Landes gegenüber der Stadt Meßstetten", die auch so vereinbart ist: "Da sich die Unterstützung des Landes bei unseren Konversionsbemühungen noch sehr in Grenzen hält, wäre das meines Erachtens eine Lösung, den abgeschlossenen Vertrag mit Leben zu füllen."

Ein Schreiben Schrofts ist zudem an die Finanzministerin des Landes, Edith Sitzmann, gegangen. Darin informiert er die Ministerin, dass das zuständige Amt für Vermögen und Bau in Tübingen die frühere Luftwaffenkaserne in Meßstetten als Standort für eine Polizeischule favorisiere, "da dort deutlich weniger investiert werden müsste, die Liegenschaft sofort zur Verfügung stünde und das Land noch einen gültigen Mietvertrag habe". Schroft reagiert damit auf Medienberichte, nach denen nun in der Stadt Wertheim im Main-Tauber-Kreis ein Standort für eine weitere Polizeischule geschaffen werden soll.