Meßstetten Basteln, Beautysalon und Backen

Der Montag startet von 14 bis 17 Uhr mit Kreativ- und Aktionsangeboten. Die Kinder fertigen zum Beispiel Nagelbilder, gestalten Bilderrahmen, bemalen Tassen, basteln Feuervögel oder Trommelrasseln, absolvieren einen Staffellauf, erproben ihre Geschicklichkeit beim Lumpenfußball und hüpfen als Spielfigur beim Menschentischkicker übers Spielfeld.

Der Dienstag bringt von 14 bis 17 Uhr Workshops zu verschiedenen Themen: Kochkurs, Fußballcamp, Backworkshop, Erlebnispädagogik, Handballcamp, Holzwerkstatt, Beautysalon und Cocktailworkshop. Die Workshops gehen am Mittwoch weiter. Der Donnerstag steht im Zeichen des Mottos: "ein spannender Tag im Zoo". An diesem Nachmittag wählen die Kinder aus einem vielseitigen Angebot die Lieblingsstationen aus, lassen ihrer Kreativität beim Basteln von Tiermasken, Kugeltieren und Tierschlüsselanhängern freien Lauf, gestalten eigene Turnbeutel und absolvieren einen Tierstaffellauf mit Tiergeschichten. An diesem Tag verkleiden sie sich getreu dem Motto.

Zum Abschluss bietet der Freitag ein buntes Zeltspektakelfest: "Sommer-Sonne-Spaß & Spiel" mit Attraktionen wie einer Hüpfburg, mit Schatzsuche, Disco, Kinderschminken, fruchtigen Cocktails und Bastelangeboten. Zum Essen gibt es Hawaiitoast und Fruchtspieße.