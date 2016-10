Meßstetten Altes Löschfahrzeug strahlt wieder

Im Feuerwehrgerätehaus, das im Sommer 2015 erst umgebaut worden war, führte der Hossinger Altersabteilungsleiter Heinz Scheu die Gäste durch die Räume. Zudem legten die Teilnehmer die Termine für 2017 fest: 12. Januar, Neujahrstreffen in Schömberg; 15. März, Frühjahrssitzung in Haigerloch; 9. Mai, voraussichtlich Infofahrt nach Stuttgart mit Besichtigung des Fernsehturmes und der Flughafenfeuerwehr; 30. September, Hauptversammlung in Melchingen; 18. Oktober, Herbstsitzung in Heiligenzimmern. Der Seniorennachmittag 2018 findet voraussichtlich in Straßberg statt.