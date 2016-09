Die Meßstetter Burgschule blickt auf 50 Jahre zurück: Anlass, das Jubiläum mit Projekten und einem Tag der offenen Tür zu begehen. Beim Tag der offenen Tür stellten die Schüler ihre Projekte vor, verwöhnten die Gäste beim kulinarischen Markt, heizten den Pizza-Ofen an und gaben den Besuchern die Gelegenheit, die Zimmer und Fachräume der Schule anzuschauen. Zuvor hatten die Schüler an zwei Tagen sich Projekten gewidmet, die sich mit der Thematik 50 Jahre Schulgebäude beschäftigten. Dabei beteiligte sich auch die Grundschule im Bueloch, wo die Arbeiten im Schulhaus länger ausgestellt bleiben. Bei den Projekttagen ging es um Ritter, das Leben in den 60er-Jahren und um das Basteln von Dekomaterial. An der Schule gibt es eine Vorbereitungsklasse, was zu einer breiten Vielfalt der Nationalitäten führt, mit 26 verschiedenen Nationalitäten an der Burgschule. Ein Projekt war deshalb, Nationalflaggen zu malen. Eine Schulhaus-Rallye, Aktionen rund ums Fahrrad, Schule früher mit Schiefertafel und Schiefergriffel, Geschenktüten und das Vorbereiten der Aufführung "Fred vom Jupiter" für den Festakt waren weitere Punkte. Zudem stellte sich die AG "Jung und Alt", die seit 13 Jahren besteht, vor. Rektor Günther Fechner zeigte sich über die Aktivitäten erfreut. Text: hol/Foto: Schule